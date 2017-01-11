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11:59 (мск), источник: PROUFU.ru

Вячеслав Пятков: 120 уроженцев Башкирии воюют на стороне ИГИЛ

120 уроженцев Башкирии воюют на стороне ИГИЛ (Запрещенная на территории РФ организация), об этом заявил председатель Совета по делам религий Вячеслав Пятков на очередном заседании комитета по МСУ, институтам гражданского общества и СМИ Госсобрания РБ.

По его словам, люди уезжают на войну целыми семьями. Мужчина привел в пример 57-летнего уроженца Кумертау Дамира Тулиганова, бывшего члена мусульманской общины «Нур Ислам», уехавшего в Ирак еще в 2015 году. По некоторым данным, мужчины уже нет в живых.

— Я не лакирую религиозную ситуацию в республике, можно сказать, что наша молодежь заблудилась в исламе. При этом поколение у руля исламского управления в республике сильно постарело. У нас есть имамы, которым уже исполнилось почти 100 лет! За ИГИЛ сейчас воюют 120 человек из Башкирии, не будем этого скрывать.

Как отметил Пятков, в республике, кроме ЦДУМ и ДУМ РБ, существуют и параллельные структуры, контролируемые ваххабитами. Говоря о последних, Пятков упомянул о деятельности известного выпускника Египетского исламского центра Ишмурата Хайбуллина.

— Фактически, с его именем сегодня ассоциируют течение ваххабизма в регионе.

При этом сам эксперт отметил, что ваххабизм, равно как и салафизм, в стране официально не запрещены. И даже отметил, что сам Хайбуллин не раз называл уехавших на «джихад» в ИГИЛ (запрещенная на территории РФ организация) земляков отступниками, за что и был приговорен ими к смерти.

Обратим внимание читателя, что общение господина Пяткова с уехавшим в Ирак Дамиром Тулигановым происходило также при участии Ишмурата Хайбуллина.

Упрекая «поборников» радикализма в республике, Пятков обрушился с критикой на сторонников движения суфизма в Башкирии. По его словам, именно представители движения хаканитов привносят в Башкирию раскол и радикализацию среди мусульман.

Напомним, ранее Пятков заявлял о 70 граждан республики, которые добровольно вступили в ИГИЛ. Все они являлись прихожанами мечетей.

Справка.

Ваххабизм — религиозно-политическое движение в исламе, сформировавшееся еще в XVIII веке. Своей задачей ваххабиты считают борьбу за очищение ислама от различных чуждых, с их точки зрения, ему примесей, основанных на культурных, этнических или каких-то других особенностях тех или иных мусульманских народов.

Ваххабиты отвергают различные, с их точки зрения, нововведения, не дозволенные исламом. Салафиты отрицают возможность «посредничества» между Аллахом и человеком. Отрицают суфизм.

Суфизм — эзотерическое течение в исламе, проповедующее аскетизм и повышенную духовность, одно из основных направлений классической мусульманской философии. Последователей суфизма называют суфиями.

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