Вячеслав Пятков: 120 уроженцев Башкирии воюют на стороне ИГИЛ

По его словам, люди уезжают на войну целыми семьями. Мужчина привел в пример 57-летнего уроженца Кумертау Дамира Тулиганова, бывшего члена мусульманской общины «Нур Ислам», уехавшего в Ирак еще в 2015 году. По некоторым данным, мужчины уже нет в живых.

— Я не лакирую религиозную ситуацию в республике, можно сказать, что наша молодежь заблудилась в исламе. При этом поколение у руля исламского управления в республике сильно постарело. У нас есть имамы, которым уже исполнилось почти 100 лет! За ИГИЛ сейчас воюют 120 человек из Башкирии, не будем этого скрывать.

Как отметил Пятков, в республике, кроме ЦДУМ и ДУМ РБ, существуют и параллельные структуры, контролируемые ваххабитами. Говоря о последних, Пятков упомянул о деятельности известного выпускника Египетского исламского центра Ишмурата Хайбуллина.

— Фактически, с его именем сегодня ассоциируют течение ваххабизма в регионе.

При этом сам эксперт отметил, что ваххабизм, равно как и салафизм, в стране официально не запрещены. И даже отметил, что сам Хайбуллин не раз называл уехавших на «джихад» в ИГИЛ (запрещенная на территории РФ организация) земляков отступниками, за что и был приговорен ими к смерти.

Обратим внимание читателя, что общение господина Пяткова с уехавшим в Ирак Дамиром Тулигановым происходило также при участии Ишмурата Хайбуллина.

Упрекая «поборников» радикализма в республике, Пятков обрушился с критикой на сторонников движения суфизма в Башкирии. По его словам, именно представители движения хаканитов привносят в Башкирию раскол и радикализацию среди мусульман.

Напомним, ранее Пятков заявлял о 70 граждан республики, которые добровольно вступили в ИГИЛ. Все они являлись прихожанами мечетей.

Справка.

Ваххабизм — религиозно-политическое движение в исламе, сформировавшееся еще в XVIII веке. Своей задачей ваххабиты считают борьбу за очищение ислама от различных чуждых, с их точки зрения, ему примесей, основанных на культурных, этнических или каких-то других особенностях тех или иных мусульманских народов.

Ваххабиты отвергают различные, с их точки зрения, нововведения, не дозволенные исламом. Салафиты отрицают возможность «посредничества» между Аллахом и человеком. Отрицают суфизм.

Суфизм — эзотерическое течение в исламе, проповедующее аскетизм и повышенную духовность, одно из основных направлений классической мусульманской философии. Последователей суфизма называют суфиями.