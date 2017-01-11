В Новокубанске маршрутка сбила женщину с ребенком

Авария произошла около 13:00 на одном из перекрестков Новокубанска. По предварительным данным, 56-летний водитель ГАЗ-322133 не уступил дорогу и сбил 30-летнюю женщину с сыном на руках. Она переходила дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Оба пешехода получили травмы. Ребенка 1,5 лет госпитализировали, проводится проверка.