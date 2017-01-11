В Нижегородской области семь человек отравились угарным газом

Три случая отравления угарным газом 10 января зарегистрированы в Арзамасе, Дзержинске и городе Бор, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области. В результате этих происшествий пострадали семь человек.

Напомним, что 9 января в Нижегородской области угарным газом отравились четыре человека.

Кстати, в новогодние праздники было зарегистрировано пять случаев отравления угарным газом, пострадали семь человек, один погиб.