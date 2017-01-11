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12:16 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижегородской области семь человек отравились угарным газом

Случаи отравления угарным газом зарегистрированы в Дзержинске, Арзамасе и городе Бор.

Источник: Аргументы и факты

Три случая отравления угарным газом 10 января зарегистрированы в Арзамасе, Дзержинске и городе Бор, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области. В результате этих происшествий пострадали семь человек.

Напомним, что 9 января в Нижегородской области угарным газом отравились четыре человека.

Кстати, в новогодние праздники было зарегистрировано пять случаев отравления угарным газом, пострадали семь человек, один погиб.

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