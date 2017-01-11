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12:05 (мск), источник: РИА Новости

В Саратове в жилом доме произошел взрыв бытового газа

САРАТОВ, 11 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Взрыв бытового газа произошел в одной из квартир многоэтажного дома в Ленинском районе Саратова, спасатели эвакуировали 16 жильцов дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

По данным МЧС, погибших нет; пострадали семь человек, в том числе двое детей. У всех отравление продуктами горения.

Ранее источник в экстренных службах рассказал, что четыре человека госпитализированы, остальным медики оказали помощь на месте.

Взрыв произошел в многоквартирном доме на третьем этаже по адресу Московское шоссе, 11.

«На тушение пожара выехали пожарные подразделения в составе 65 человек личного состава и 19 единиц техники», — уточнили в администрации. На место аварии также прибыл глава Саратова Валерий Сараев, который лично контролирует ход спасательных работ.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил срочно принять меры по ликвидации последствий взрыва.

Региональный Следственный комитет начал проверку, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

Комментарии
4
Игорь Переделкин
АБ, посмотрите на свою власть. У вас нигер страну довел до сумасшествия. Неужели вы так слепы, что не видите как над вашим президентом, причем самым худшим за всю историю Америки, смеется весь мир. А вы тут побасенки плетете. Смех разбирает читая ваши постулаты))
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Северный Мишка
АБшке в лобешник!
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А Б
Очередной пример того, что власть не хочет предпринимать мер по радикальному усилению контроля за источниками потенциальной опасности для населения.
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