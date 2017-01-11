В Саратове в жилом доме произошел взрыв бытового газа

По данным МЧС, погибших нет; пострадали семь человек, в том числе двое детей. У всех отравление продуктами горения.
Ранее источник в экстренных службах рассказал, что четыре человека госпитализированы, остальным медики оказали помощь на месте.
Взрыв произошел в многоквартирном доме на третьем этаже по адресу Московское шоссе, 11.
«На тушение пожара выехали пожарные подразделения в составе 65 человек личного состава и 19 единиц техники», — уточнили в администрации. На место аварии также прибыл глава Саратова Валерий Сараев, который лично контролирует ход спасательных работ.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил срочно принять меры по ликвидации последствий взрыва.
Региональный Следственный комитет начал проверку, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.