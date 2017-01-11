В Саратове в жилом доме произошел взрыв бытового газа

По данным МЧС, погибших нет; пострадали семь человек, в том числе двое детей. У всех отравление продуктами горения.

Ранее источник в экстренных службах рассказал, что четыре человека госпитализированы, остальным медики оказали помощь на месте.

Взрыв произошел в многоквартирном доме на третьем этаже по адресу Московское шоссе, 11.