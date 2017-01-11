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12:11 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Иномарка столкнулась с «газелью» под Бердском: пострадали четверо рабочих

НОВОСИБИРСК, 11 января, РИА ФедералПресс. Сегодня утром в Бердске произошло ДТП с участием пассажирской «Газели» и легкового автомобиля. В результате пострадало 4 человека.

Как сообщает «Интерфакс», авария произошла ранним утром 11 января. Водитель «Ниссана» ехал в сторону Новосибирске и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с «Газелью», которая перевозила людей на предприятия.

В результате пострадали четверо пассажиров «Газели», они были госпитализированы на машине скорой помощи, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Также легкие травмы получил и выехавший на встречку водитель «Ниссана».

Ранее «ФедералПресс» писал, что под Новосибирском произошло серьезное ДТП, в котором погибло три человека. Автомобиль «Жигули» ехал в сторону Новосибирска. На 53 километре трассы он пошел на обгон и выехал на встречную полосу. Водитель не справился с управлением в столкнулся с иномаркой «SsangYong».

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