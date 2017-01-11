Многодетная семья лишилась дома на пожаре и поселилась в спортзале детсада

Напомним, днем 10 января произошел крупный пожар — на улице Порт-Артурской, 52 сгорел двухэтажный дом. Очевидцы пожара предполагали, что в доме могли находится хозяева. Однако сейчас стало известно, что в доме никого не было — родители были на работе, дети — в школе и детсаде. У семьи Соболевых двое мальчиков 11 и 8 лет и 5-летняя девочка.

Дом сгорел дотла, семья лишилась всех вещей. Сейчас семья живет в спортзале детского сада «Тигренок» на Забалуева, 80а — в нем работает Светлана Соболева. Светлана рассказала СМИ, что ее муж работает полицейским, и жилье было служебным.