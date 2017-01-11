Многодетная семья лишилась дома на пожаре и поселилась в спортзале детсада
Многодетная семья полицейского лишились дома
Многодетная семья полицейского лишились дома
Напомним, днем 10 января произошел крупный пожар — на улице
Дом сгорел дотла, семья лишилась всех вещей. Сейчас семья живет в спортзале детского сада «Тигренок» на Забалуева, 80а — в нем работает Светлана Соболева. Светлана рассказала СМИ, что ее муж работает полицейским, и жилье было служебным.
Принести вещи и одежду можно по месту работы Светланы, в детский сад, телефон для связи 8−923−234−20−76.