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12:12 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Многодетная семья лишилась дома на пожаре и поселилась в спортзале детсада

Многодетная семья полицейского лишились дома из-за пожара, они лишились всех вещей и готовы принять помощь, сообщает КП.

Напомним, днем 10 января произошел крупный пожар — на улице Порт-Артурской, 52 сгорел двухэтажный дом. Очевидцы пожара предполагали, что в доме могли находится хозяева. Однако сейчас стало известно, что в доме никого не было — родители были на работе, дети — в школе и детсаде. У семьи Соболевых двое мальчиков 11 и 8 лет и 5-летняя девочка.

Дом сгорел дотла, семья лишилась всех вещей. Сейчас семья живет в спортзале детского сада «Тигренок» на Забалуева, 80а — в нем работает Светлана Соболева. Светлана рассказала СМИ, что ее муж работает полицейским, и жилье было служебным.

Принести вещи и одежду можно по месту работы Светланы, в детский сад, телефон для связи 8−923−234−20−76.

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