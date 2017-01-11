В одном из детских садов Омска обокрали повара

Вчера днем в полицию обратилась 43-летняя повар детского сада № 259, расположенного на улице 4-я Транспортная. Женщина заявила, что рано утром неизвестный украл женскую сумку, в которой были деньги и золотые изделия. Общую сумму ущерба потерпевшая оценила в 9 тысяч рублей.

Кража произошла с 7.00 до 8.00 часов местного времени, то есть в тот утренний час, когда в садик приводят детей. Не исключено, что кражу мог совершить кто-то из родителей, но в самом учреждении эту ситуацию пока никак не комментируют.

Олеся Дикунова, заведующая БДОУ «Детский сад № 259 общеразвивающего вида»:

— Я по телефону никаких комментариев не даю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».