В Сызрани завели дело о краже 15 тонн нефтепродуктов с танкера
В поле зрения ФСБ попал капитан судна «Волгонефть».
В поле зрения ФСБ попал капитан судна «Волгонефть».
Капитан вместе с членами команды и сотрудниками организации, которые осуществляют буксировку, пытался перегрузить часть топлива на другое судно. Ему удалось похитить 15 тонн нефтепродуктов.
В отношении капитана и его сподручных было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража в крупном размере», пишет «Волжская коммуна».
Расследование продолжается.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», завершено расследование уголовного дела в отношении пяти жителей Самарской области, подозреваемые в хищении 163 тонн нефти с нефтеперерабатывающего предприятия.