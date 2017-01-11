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12:43 (мск), источник: НИА Самара

В Сызрани завели дело о краже 15 тонн нефтепродуктов с танкера

В поле зрения ФСБ попал капитан судна «Волгонефть».

Капитан вместе с членами команды и сотрудниками организации, которые осуществляют буксировку, пытался перегрузить часть топлива на другое судно. Ему удалось похитить 15 тонн нефтепродуктов.

В отношении капитана и его сподручных было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража в крупном размере», пишет «Волжская коммуна».

Расследование продолжается.

Как ранее сообщал «ФедералПресс», завершено расследование уголовного дела в отношении пяти жителей Самарской области, подозреваемые в хищении 163 тонн нефти с нефтеперерабатывающего предприятия.

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