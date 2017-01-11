Мужчина упал на рельсы на станции метро «Площадь Маркса»
В 10 утра на станции «Площадь Маркса» мужчина упал на пути, полицейские помогли ему выбраться из ямы, сообщают «Новосибирские новости».
В 10 утра на станции «Площадь Маркса» мужчина упал на пути, полицейские помогли ему выбраться из ямы, сообщают «Новосибирские новости».
Мужчина упал на рельсы на станции метро «Площадь Маркса», сообщают «Новосибирские новости».
Сегодня, 11 января, в 10:27 на станции метро «Площадь Маркса» на пути упал пассажир. Как рассказали очевидцы, после падения мужчина стал почесывать голову, а потом встал и пошел по путям. Мужчина отделался испугом, серьезных травм он не получил.
Прибывшие на место происшествия полицейские помогли подняться новосибирцу наверх и передали его врачам. Сотрудники полиции заметили, что произошедшее не было попыткой самоубийства.
Движение поездов было временно приостановлено, рельсы обесточены, сейчас движение полностью восстановлено. .