Мужчина упал на рельсы на станции метро «Площадь Маркса», сообщают «Новосибирские новости».

Сегодня, 11 января, в 10:27 на станции метро «Площадь Маркса» на пути упал пассажир. Как рассказали очевидцы, после падения мужчина стал почесывать голову, а потом встал и пошел по путям. Мужчина отделался испугом, серьезных травм он не получил.

Прибывшие на место происшествия полицейские помогли подняться новосибирцу наверх и передали его врачам. Сотрудники полиции заметили, что произошедшее не было попыткой самоубийства.

Движение поездов было временно приостановлено, рельсы обесточены, сейчас движение полностью восстановлено. .