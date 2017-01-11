Осужден вооруженный налетчик, ограбивший кафе в Перми

Суд над вооруженным налётчиком, ограбившим кафе, состоялся в Перми накануне. Как сообщает пресс-служба краевой полиции, преступление было совершено в октябре прошлого года.

24-летний уроженец поселка Майкор Юсьвинского района ворвался в кафе ранним утром, когда там была лишь одна сотрудница. Угрожая ножом, он потребовал, чтобы она отдала ему деньги. Получив желаемое, он скрылся.

Выяснилось, что ранее молодой человек один день проработал в данном заведении. Его задержали.

Суд приговорил налётчика к трем годам колонии общего режима и штрафу в размере 50 тысяч рублей.