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13:20 (мск), источник: АиФ Прикамье

Осужден вооруженный налетчик, ограбивший кафе в Перми

Его приговорили к трём годам колонии.

Суд над вооруженным налётчиком, ограбившим кафе, состоялся в Перми накануне. Как сообщает пресс-служба краевой полиции, преступление было совершено в октябре прошлого года.

24-летний уроженец поселка Майкор Юсьвинского района ворвался в кафе ранним утром, когда там была лишь одна сотрудница. Угрожая ножом, он потребовал, чтобы она отдала ему деньги. Получив желаемое, он скрылся.

Выяснилось, что ранее молодой человек один день проработал в данном заведении. Его задержали.

Суд приговорил налётчика к трем годам колонии общего режима и штрафу в размере 50 тысяч рублей.

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