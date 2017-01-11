Девушка в Гродно избила охранника, выручая свою подружку-воровку
В Гродно девушка напала с кулаками на охранника магазина, который попытался задержать ее
В Гродно девушка напала с кулаками на охранника магазина, который попытался задержать ее
В одном из магазинов города Гродно в поле зрения охранника попала местная жительница. Позже удалось установить, что ранее она уже привлекалась к административной ответственности. Когда же охранник попытался задержать воровку, ей на помощь пришла 20-летняя подруга. Заступница набросилась на охранника и нанесла несколько ударов по голове.
Несмотря на такие активные действия подруги, скрыться воровке не удалось. Сотрудники департамента охраны через некоторое время задержали злоумышленницу.
А в отношении напавшей на охранника девушки возбудили уголовное дело по статье 366 Уголовного кодекса Беларуси.