Жителя Екатеринбурга судят за опасные полеты над городом на самодельном аппарате
В Кировском районном суде Екатеринбурга проходит процесс по делу жителя города Кирилла Екимова.
В Кировском районном суде Екатеринбурга проходит процесс по делу жителя города Кирилла Екимова.
Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Как выяснилось в ходе расследования, в декабре 2015 года на территории озера Шарташ Екимов за деньги организовал полеты в тандеме над Екатеринбургом: они проводились на паралете с двигателем фирмы Bombardier Rotax, который мужчина сконструировал самостоятельно кустарным способом.
«Оказанные услуги не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров, поскольку у подсудимого не имелось документов, подтверждающих сертификацию и техническую исправность сверхлегкого летательного аппарата», — уточнили в следствии.
В итоге заседание по делу было отложено на 26 января — для вызова и допроса свидетелей.