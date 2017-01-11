Жителя Екатеринбурга судят за опасные полеты над городом на самодельном аппарате

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как выяснилось в ходе расследования, в декабре 2015 года на территории озера Шарташ Екимов за деньги организовал полеты в тандеме над Екатеринбургом: они проводились на паралете с двигателем фирмы Bombardier Rotax, который мужчина сконструировал самостоятельно кустарным способом.

«Оказанные услуги не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров, поскольку у подсудимого не имелось документов, подтверждающих сертификацию и техническую исправность сверхлегкого летательного аппарата», — уточнили в следствии.

В итоге заседание по делу было отложено на 26 января — для вызова и допроса свидетелей.