Пермский ДОСААФ опроверг слух о рейдерском захвате аэродрома во Фролово

Сегодня днем ряд СМИ опубликовал информацию о том, что накануне группа людей пыталась прорваться на территорию «Авиационного спортивного клуба ДОСААФ России». По словам директора клуба Александра Чернышова, целью неизвестных, представившихся руководством клуба и собственниками земельного участка, было проведение незаконной инвентаризации имущества.

«Люди приехали на “КамАЗе”, угрожали сносом ворот, пытались выгнать охранника аэродрома, не пускали работников клуба. Конфликт удалось предотвратить благодаря приезду полиции Пермского района вечером этого же дня. Все это напоминает рейдерский захват», —цитирует ТАСС господина Чернышова.

Однако в пермском отделении ДОСААФ слова директора авиаклуба опровергли.

«Было принято решение отстранить от должности Чернышова в связи с тем, что он находится под следствием. В соответствии с моим приказом на его место назначен Лушин Анатолий Михайлович. Чернышова обязали передать ему все дела клуба и материальные ценности. 10 января на территорию клуба прибыла специальная комиссии регионального отделения ДОСААФ. Однако в результате действий Чернышова комиссия внутрь попасть не смогла. Территорию аэродрома охраняет вообще какая-то неизвестная охрана. Мы так же пытались ее заменить. Затем Чернышов вызвал полицию, которая сейчас разбирается в ситуации», — сообщил председатель ДОСААФ России Пермского края Николай Хачетлов.

По словам господина Хачетлова, с 1 января деятельность авиаклуба вообще прекращена в связи с непрохождением аттестации его руководящего состава. Однако с разрешения Чернышова полеты по-прежнему продолжаются.

«Все полеты на настоящий момент считаются нелегитимными. Более того, Чернышев создает предпосылки для причинения вреда жизни и здоровью всех физических лиц участвующих в таких полетах, ввиду того что не знает как необходимо организовывать полеты государственной авиации», —добавил руководитель пермского ДОСААФ.

Сам же господин Чернышов в настоящий момент вызван в Москву в центральное управление ДОСААФ России.