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13:03 (мск), источник: Kazinform

Нападение на ломбард в Шымкенте произошло из-за мести

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Шымкенте совершено вооруженное нападение на ломбард по улице Валиханова. Сегодня утром мужчина ранил одну сотрудницу хранилища. Злоумышленник действовал в одиночку, предполагается, что у него были личные счеты с пострадавшей, сообщает tvk-uko.kz.

Источник: Kazinform

На месте преступления работают сотрудники оперативной службы.

По словам очевидцев, в 9.30 утра мужчина в черном плаще в медицинской маске вошел в ломбард и открыл огонь по кассе. В результате кассирша получила ранение. Сразу после выстрела он сбежал. Охранник выбежать вслед за преступником не успел.

«В 10.40 приблизительно подъехал на работу. Здесь уже были полицейские. Со стороны я услышал, что были выстрелы, был парень в маске, открыл стрельбу и убежал», — рассказал очевидец.

По одной из версий владельцев ломбарда, возможно, у злоумышленника были личные счеты с пострадавшей, так как он не пытался ничего выкрасть.

Потерпевшую доставили в больницу скорой медицинской помощи. Сейчас врачи делают ей операцию. По словам родных 31-летней сотрудницы ломбарда, огнестрельное ранение пришлось в область плеча. Молодая женщина проработала в этом ломбарде около двух лет. Преступника пока не задержали.

Напомним, сегодня утром в 11 микрорайоне Шымкента было совершено нападение на «Сейф-ломбард». Злоумышленник угрожал работнику ломбарда травматическим пистолетом. Пострадала девушка-кассир.

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