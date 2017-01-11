Нападение на ломбард в Шымкенте произошло из-за мести

На месте преступления работают сотрудники оперативной службы.

По словам очевидцев, в 9.30 утра мужчина в черном плаще в медицинской маске вошел в ломбард и открыл огонь по кассе. В результате кассирша получила ранение. Сразу после выстрела он сбежал. Охранник выбежать вслед за преступником не успел.

«В 10.40 приблизительно подъехал на работу. Здесь уже были полицейские. Со стороны я услышал, что были выстрелы, был парень в маске, открыл стрельбу и убежал», — рассказал очевидец.

По одной из версий владельцев ломбарда, возможно, у злоумышленника были личные счеты с пострадавшей, так как он не пытался ничего выкрасть.

Потерпевшую доставили в больницу скорой медицинской помощи. Сейчас врачи делают ей операцию. По словам родных 31-летней сотрудницы ломбарда, огнестрельное ранение пришлось в область плеча. Молодая женщина проработала в этом ломбарде около двух лет. Преступника пока не задержали.