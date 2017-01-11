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12:57 (мск), источник: Tengrinews

Арестованный Бигельды Габдуллин раскаялся в содеянном и возместил ущерб

Арестованный Бигельды Габдуллин раскаялся в содеянном и возместил ущерб, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом в ходе предварительного судебного заседания сообщил адвокат арестованного Бигельды Габдуллина.

Источник: Tengrinews

«В ходе досудебного расследования Габдуллин полностью признал свою вину в совершенном преступлении, раскаялся в содеянном. Активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. В полном объеме возместил причиненный ущерб, причиненный потерпевшим лицам в размере 20 миллионов 625 тысяч тенге. Габдуллин в процессе следствия обращался с заявлением об освобождении его от уголовной ответственности, в связи с раскаянием. В ходе досудебного расследования органами следствия было оформлено заявление Габдуллина о его явке с повинной», — обратился к суду адвокат Бигельды Габдуллина Аманжол Мухамедьяров.

Судья удалился в совещательную комнату для рассмотрения заявленного ходатайства.

16 ноября 2016 года с санкции районного суда № 2 Алматинского района Астаны в отношении Бигельды Габдуллина была избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее в Национальном бюро по противодействию коррупции сообщили о начатом расследовании в отношении главного редактора CentralAsiaMonitor и директора Radiotochka.kz Бигельды Габдуллина по фактам вымогательства.

«Следствием установлено, что Габдуллин, используя подконтрольные СМИ CentralAsiaMonitor и Radiotochka.kz, активизировал информационную атаку в отношении руководителей государственных органов путем публикаций негативных материалов, порочащих деловую репутацию», — заявили ранее в Нацбюро.

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