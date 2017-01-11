Аферисты продали чужую квартиру в Братске по утерянному паспорту
Правоохранителями возбуждено уголовное дело.
Правоохранителями возбуждено уголовное дело.
Мошенники продали квартиру в Братске воспользовавшись потерянным паспортом наследника, который к моменту совершения «сделки» уже получил новый документ, удостоверяющий его личность. Следственным управлением МУ МВД России «Братское» по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Максимальная санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
К омбудсмену обратилась жительница Новосибирской области. Она, как и ее племянник, стали наследниками квартиры в Братске. Но еще до истечения шести месяцев, когда они законно должны были вступить в права наследования, вдруг выяснилось, что наследуемая квартира продана спустя три месяца после смерти наследодателя. Причем в договоре
«Полагая, что отчуждение квартиры произошло в результате мошеннических действий, уполномоченный направил материалы обращения руководству Главного управления Министерства внутренних дел России по Иркутской области для проведения процессуальной проверки», — отметили в
По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.