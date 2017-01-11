Аферисты продали чужую квартиру в Братске по утерянному паспорту

Мошенники продали квартиру в Братске воспользовавшись потерянным паспортом наследника, который к моменту совершения «сделки» уже получил новый документ, удостоверяющий его личность. Следственным управлением МУ МВД России «Братское» по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Максимальная санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Иркутской области Валерия Лукина.

К омбудсмену обратилась жительница Новосибирской области. Она, как и ее племянник, стали наследниками квартиры в Братске. Но еще до истечения шести месяцев, когда они законно должны были вступить в права наследования, вдруг выяснилось, что наследуемая квартира продана спустя три месяца после смерти наследодателя. Причем в договоре купли-продажи указаны данные утерянного ранее паспорта племянника, который к моменту продажи жилья уже получил новый документ, удостоверяющий его личность.

«Полагая, что отчуждение квартиры произошло в результате мошеннических действий, уполномоченный направил материалы обращения руководству Главного управления Министерства внутренних дел России по Иркутской области для проведения процессуальной проверки», — отметили в пресс-службе омбудсмена.

По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.