Магнитогорец осужден за продажу несуществующей проволоки космодрому Восточный

По материалам дела, чтобы создать видимость законного бизнеса, 30-летний южноуралец приобрел у незнакомых ему людей документы ООО «Гигант», три сим-карты, сотовые телефоны и ноутбук без документов для того, чтобы общаться с клиентами от имени вымышленных сотрудников компании.

Находясь в Магнитогорске, мужчина увидел в интернете объявление ООО «Мир-17» о закупке оцинкованной проволоки и предложил поставлять продукцию.

Сотрудники указанной компании сообщили об этом предложении представителям ООО «Амурэлектрощит», которое, в свою очередь, осуществляло поставки оцинкованной проволоки для организаций, проводивших строительно-монтажные работы на космодроме Восточный.

Злоумышленник, связавшись с представителями строительной фирмы, предложил сначала внести 50% предоплаты, а чуть позже сообщил, что груз уже выехал в Амурскую область и попросил перевести оставшуюся сумму.

В результате преступных действий южноуральца, компании был нанесен ущерб свыше одного миллиона рублей.

Суд признал магнитогорца виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.