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13:43 (мск), источник: dostup1.ru

Продавец спалила киоск с пиротехникой, чтобы скрыть недостачу в Троицке

Пожар сопровождался салютами и хлопками.

Полицейские отыскали виновницу пожара с салютом, случившегося накануне Нового года в Троицке (Челябинская область), — киоск с пиротехникой подожгла 18-летняя продавщица, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Девушка написала явку с повинной, признавшись, что пожар, сопровождавшийся салютами, устроила именно она. Девушка пояснила, что в течение месяца, пока работала на точке, прикарманивала часть выручки. Понимая, что начальство скоро заметит недостачу, она решила избавиться от улик.

«Установлено, что 28 декабря девушка совершила поджог киоска. Возбуждено дело по части 2 статьи 167 УК РФ — “Уничтожение имущества путем поджога”. Предварительно пожарные оценили ущерб в 200 тыс. рублей», — рассказали в ОМВД «Троицкий».

Напомним, пожар сопровождался залпами фейерверков и хлопками петард, что осложняло работу огнеборцам, которые рисковали попасть под удар. Огнем поврежден товар, а также окна и стены киоска.

Ольга Плеханова.

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