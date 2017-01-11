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13:55 (мск), источник: Sputnik.by

Могилевчанин умудрился через окно украсть 3 т чугунных батарей

МИНСК, 11 янв — Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Могилеве местного жителя, который украл из заброшенного административного здания более трех тонн чугунных батарей отопления, сообщили Sputnik в среду в Департаменте охраны МВД Беларуси.

Задержанием неработающего 38-летнео мужчины сотрудники правоохранительных органов провели 11 января.

«Он из недействующего административного здания, разбив оконное стекло, похитил 463 секции чугунных радиаторов», — сказали в департаменте.

По данным милиции, ущерб составил более 3,8 тысячи рублей. Учитывая вес одной секции (7,12 килограмма), безработному через окно удалось вынести из строения 3,3 тонны чугуна.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража). Санкция статьи в качестве наказания предусматривает общественные или исправительные работы, штраф, арест, ограничение либо лишение свободы на срок до трех лет.

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