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14:09 (мск), источник: РАПСИ

Командир батальона «Север» даст показания по делу об убийстве Немцова

МОСКВА, 11 янв — РАПСИ, Людмила Кленько. Московский окружной военный суд (МОВС) на следующей неделе допросит в качестве свидетеля командира батальона «Север» Алибека Делимханова в рамках дела об убийстве политика Бориса Немцова, сообщили РАПСИ в суде.

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Делимханов явился в суд в среду, однако не смог дать показания из-за плохого самочувствия, поэтому будет допрошен на следующей неделе.

На скамье подсудимых Заур Дадаев, служивший в батальоне «Север», Шадид Губашев, Анзор Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, обвиняемые в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия.

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По версии следствия, в конце сентября 2014 года Руслан Мухудинов и иные лица предложили Беслану Шаванову, Дадаеву, Анзору и Шадиду Губашевым, Бахаеву и Эскерханову за денежное вознаграждение в сумме не менее 15 миллионов рублей совершить убийство Немцова. Перечисленные лица согласились с предложенными условиями и, объединившись в организованную группу, начали планирование преступления.

Следствие утверждает, что участники группы тщательно готовились к совершению убийства: изучали образ жизни Немцова, места его проживания и частого пребывания, вели скрытое наблюдение за ним и, исходя из этого, выбирали способ и место нападения, необходимое соответствующие оружие, транспорт, средства связи, определяли способы и маршруты отхода с места преступления.

Следствие полагает, что примерно в 21 час 27 февраля 2015 года, когда Немцов на автомобиле направлялся к ГУМу, члены организованной группы проследовали за ним и продолжили слежку.

После того, как Немцов со своей знакомой покинули здание универмага и пошли в сторону дома, Шаванов и Губашев дали сигнал Дадаеву о наличии подходящих условий для совершения убийства потерпевшего и о маршруте его движения. Примерно в 23 часа 31 минуту Дадаев, следуя за Немцовым и его спутницей по пешеходной дорожке Большого Москворецкого моста, из имевшегося у него оружия произвел не менее 6 выстрелов в Немцова. От полученных ранений он скончался на месте.

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В момент совершения преступления Анзор Губашев и Шаванов, находясь в автомобиле, контролировали прилегающую к месту убийства территорию с целью своевременного предупреждения о возникновении для них опасности, в том числе о неожиданном появлении сотрудников правоохранительных органов, установило следствие.

Уголовное преследование Шаванова в ноябре 2015 года прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с его смертью при самоподрыве в ходе задержания в городе Грозном.

Расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении заказчика и организатора убийства Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, а также в отношении иных неустановленных лиц продолжается.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Однако это явный повод увеличить бюджетные вливания в Чечню . За "сам пришёл" надо б доплатить Падишаху .
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