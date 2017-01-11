Командир батальона «Север» даст показания по делу об убийстве Немцова

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Делимханов явился в суд в среду, однако не смог дать показания из-за плохого самочувствия, поэтому будет допрошен на следующей неделе.

На скамье подсудимых Заур Дадаев, служивший в батальоне «Север», Шадид Губашев, Анзор Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, обвиняемые в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия.

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По версии следствия, в конце сентября 2014 года Руслан Мухудинов и иные лица предложили Беслану Шаванову, Дадаеву, Анзору и Шадиду Губашевым, Бахаеву и Эскерханову за денежное вознаграждение в сумме не менее 15 миллионов рублей совершить убийство Немцова. Перечисленные лица согласились с предложенными условиями и, объединившись в организованную группу, начали планирование преступления. Следствие утверждает, что участники группы тщательно готовились к совершению убийства: изучали образ жизни Немцова, места его проживания и частого пребывания, вели скрытое наблюдение за ним и, исходя из этого, выбирали способ и место нападения, необходимое соответствующие оружие, транспорт, средства связи, определяли способы и маршруты отхода с места преступления.

Следствие полагает, что примерно в 21 час 27 февраля 2015 года, когда Немцов на автомобиле направлялся к ГУМу, члены организованной группы проследовали за ним и продолжили слежку.

После того, как Немцов со своей знакомой покинули здание универмага и пошли в сторону дома, Шаванов и Губашев дали сигнал Дадаеву о наличии подходящих условий для совершения убийства потерпевшего и о маршруте его движения. Примерно в 23 часа 31 минуту Дадаев, следуя за Немцовым и его спутницей по пешеходной дорожке Большого Москворецкого моста, из имевшегося у него оружия произвел не менее 6 выстрелов в Немцова. От полученных ранений он скончался на месте.

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