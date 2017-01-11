В Бердске женщина обвинила полицейского в порче «Айфона» за 60 тысяч рублей

В конце ноября 2016 года в суд было направлено уголовное дело в отношении жительницы Бердска. Женщина обвинила офицера в умышленном повреждении ее смартфона стоимостью 60 тысяч рублей, то есть в совершении преступления по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). При этом женщина достоверно знала, что «Айфон» разбил ее сын.

В результате в отношении самой заявительницы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ст. 306 УК РФ (Заведомо ложный донос). Санкции этой статьи предусматривают наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до 2 лет.