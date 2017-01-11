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14:05 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области сельчанку с инсультом 4 часа везли в больницу из-за нечищенных дорог

Патовая ситуация с нечищенными дорогами, похоже складывается не только в Омске, но и в некоторых поселках региона.

Только если в городе ездить худо-бедно можно, то в районах техника зачастую попросту не может пробраться сквозь толщу снега. А это уже может стоить жизни.

Такая ситуация сложилась в Бергамакском сельском поселении (Муромцевский район Омской области), объединяющим четыре населенных пункта: Кокшенево, Лисино, Окунево, Бергамак и Танатово. Общая численность населения поселков — около 2 тыс. человек.

Все произошло в конце 2016 года. Жительница села Кокшенево, 44-летняя Рамиля Князева (местные жители зовут ее Ирина) на такси возвращалась с работы в Муромцево (расстояние около 6 км).

На подъезде к дому она почувствовала себя плохо, к тому же, резко онемела нога. Не зная истинную причину внезапного ухудшения состояния, списывая все на усталость, она решила поскорее добраться до дому и прийти в себя. Но из-за нечищенных дорог легковой автомобиль увяз в снегу еще на подступах к жилищу. Рамилю доставляли домой «всем миром». Выручил односельчанин Николай Лузарев.

Имея лошадь и сани, пенсионер уже давно стал высохопроходимой «сельской скорой» на общественных началах и вновь выручил земляков. Иначе никак, ведь технике по закоулкам не пробраться.

«Быстро собрался, так же сено было наложено, сразу подъехал к ней, затянули ее и домой. Завалены были дороги. К ней к воротам подъехал, что бы ее ссадить-то. Привязал коня и помаленьку ее домой затянули», — вспоминает Николай Лузарев.

Из дома вызвали «скорую». Экипаж долго ждать не пришлось и к 18 часам Князеву доставили в Муромцево. Правда в общей сложности на спасение ушло около 4 часов с момента ухудшения самочувствия.

Уже в медучреждении женщине поставили страшный диагноз — инсульт. Конечно, постфактум можно раскритиковать и Князеву, и других участников событий, что не поехали в поликлинику сразу, на том же такси. Хотя Князева находилась в тот момент в помутнении сознания и не могла точно объяснить, что с ней происходит. Так что поступили, как поступили. Но в любом случае, без транспортной проблемы времени на решение ушло бы меньше. А ведь при таком ударе время на спасение идет на секунды, уверена Кокшеневский фельдшер на пенсии Валентина Лузорева.

Предпосылки ослабления здоровья установить сложно. Есть лишь предположения. Рамиля Князева ютится с парализованной матерью, инвалидом первой группы — Розой Агабековой в обветшавшем частном доме, площадью около 20 кв.м. Чтобы хоть как-то свести концы с концами она едва ли не сутками работала продавцом в муромцевском магазине. Но после удара ее уволили и семья выживает на пенсию Розы.

«Настроение у нас упадническое, мы не знаем, что делать. Я отдавала всю себя работе, а сейчас стала не нужна. Выживаем, как можем, экономим. Пенсии едва хватает и что дальше будет, я не знаю. Сейчас стала понемногу ходить, прохожу курс реабилитации. Благо к нам приходит социальный работник. Едва ли не сутками у нас, дай ей бог здоровья — помогает по хозяйству, беря на себя физический труд», — не без слез на глазах с оставшимся после инсульта дефектом речи констатирует Рамиля Князева.

Судя по судя по словам депутата Заксобрания Вячеслава Бахарева, живущего в Муромцево, драматическая ситуация с дорогами складывается не только в Кокшенево, но и в других селах Бергамакского сельского поселения. Народный избранник уже давно бьется с главой Сергеем Соловьевым за дороги, утверждая, что грейдер появляется лишь после жалоб от населения.

«В поселениях ситуация по дорогам на мой взгляд критическая. Возникал вопрос по дорогам еще в декабре месяце. Я писал депутатский запрос в прокуратуру Омской области. Пришел мне ответ, где сказали, что будут держать эту ситуацию на контроле. Но насколько мы видим по новогодним праздникам, коренных изменений нету. Насколько я уже понял, после того, как люди начинают жаловаться — выходит техника. Пока люди не жалуются — никакой техники нету… Я бы расценивал это, как теракт местного масштаба, потому что техника подъехать не сможет. Ни пожарная, ни милиция, ни скорая помощь. Не должно такого быть в сельском поселении, если глава занимается своей работой», — заявил «СуперОмску» депутат Заксобрания Вячеслав Бахарев.

И действительно, незадолго до приезда корреспондента «СуперОмска» в Бергамакское сельское поселение, по улицам прошлась уборочная техника о чем говорили свежие следы протектора и сами сельчане. Еще 9 января «СуперОмск» публиковал фотографии заснеженных улиц поселения, а уже на следующий день все было убрано.

Связана ли публикация или другое обращение с последующей уборкой дороги, выяснить пока не удалось. В день визита корреспондента в Муромцевский район глава находился на выезде. Его позицию мы обнародуем как только удастся получить комментарий.

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