В Волгограде «Газель» протаранила троллейбус

Как сообщают очевидцы и представители «Метроэлектротранса», ДТП произошло около 11:00 в среду, 11 января, около остановки «Новая Спартановка». По их словам, аварию спровоцировал водитель «Газели».

Отметим, что троллейбус следовал по маршруту № 9. Авария на движении электротранспорта никак не отразилась. Троллейбусы продолжают курсировать в штатном режиме, не нарушая временной интервал.

Официальная информация о причинах ДТП и пострадавших уточняется.