В Новосибирске трое налетчиков атаковали магазин «Ярче» с огнестрельным оружием

В ночь на 9 января мужчины 25−30 лет ворвались в торговый зал магазина, расположенного по улице Твардовского, 20. У одного из налетчиков было с собой огнестрельное оружие, он угрожал выстрелить и требовал от работников магазина деньги. Кассир магазина выдала грабителям 13 тысяч рублей, после чего налетчики скрылись. Как сообщают очевидцы, в зале были покупатели.

Магазин находится под охраной ЧОП, охрана и полиция прибыли спустя пару минут. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой, совершенной группой лиц по предварительному сговору). Сотрудники Первомайского района полиции просят горожан посодействовать в поимке преступников и сообщить любую полезную информацию.