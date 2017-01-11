Житель Урала пойдет под суд за мошенничество на 100 млн рублей

«Уголовное дело по обвинению одного из участников группы — жителя Челябинска 1987 года рождения… окончено производством и направлено в Копейский городской суд Челябинской области для рассмотрения по существу», — сказала Волк.

Установлено, что злоумышленники изготовили фиктивные решения третейского суда об обращении взыскания на несколько объектов недвижимости в Копейске. Впоследствии на основании данных решений ими была произведена регистрация права собственности на более чем 40 объектов недвижимости, являющихся муниципальной собственностью, а также на другие объекты в Челябинске, Челябинской и Оренбургской областях.

В ходе предварительного расследования сотрудниками полиции установлена причастность к совершению 12 мошенничеств шести участников группы, ущерб превысил 100 миллионов рублей.