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14:18 (мск), источник: РИА Новости

Житель Урала пойдет под суд за мошенничество на 100 млн рублей

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Один из участников группы, действовавшей в составе преступного сообщества, пойдет под суд за мошенничество с недвижимостью на сумму свыше 100 миллионов рублей в Челябинской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Уголовное дело по обвинению одного из участников группы — жителя Челябинска 1987 года рождения… окончено производством и направлено в Копейский городской суд Челябинской области для рассмотрения по существу», — сказала Волк.

Установлено, что злоумышленники изготовили фиктивные решения третейского суда об обращении взыскания на несколько объектов недвижимости в Копейске. Впоследствии на основании данных решений ими была произведена регистрация права собственности на более чем 40 объектов недвижимости, являющихся муниципальной собственностью, а также на другие объекты в Челябинске, Челябинской и Оренбургской областях.

В ходе предварительного расследования сотрудниками полиции установлена причастность к совершению 12 мошенничеств шести участников группы, ущерб превысил 100 миллионов рублей.

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