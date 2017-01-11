На Дону мужчина украл из поезда чугун, чтобы купить билет домой
На Дону транспортные полицейские задержали 32-летнего жителя Нижегородской области за кражу чугуна из грузового поезда.
На Дону транспортные полицейские задержали 32-летнего жителя Нижегородской области за кражу чугуна из грузового поезда.
Инцидент произошел в грузовом парке железнодорожной станции Лихая. Установлено, что безработный мужчина похитил из вагона грузового поезда 33 чугунных слитков, общей массой более 300 кг.
«По словам злоумышленника, похищенный металл он пытался сдать в пункт приема металлолома, чтобы купить билет на обратную дорогу домой. Сейчас похищенное изъято, устанавливается сумма причиненного ущерба», — сообщает
По факту возбудили дело по ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража).