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14:02 (мск), источник: АиФ Калининград

СК завершил расследование убийства директора калининградского лицея

Окончено расследование уголовного дела по факту убийства 62 — летнего директора калининградского лицея.

СК завершил расследование убийства директора калининградского лицея 62-летнего Владимира Кобера. Уголовное дело было возбужденно 20 марта 2016 года, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Напомним, тело педагога с множественными колото-резаными ранениями нашли в его собственной квартире. Однако позже эксперты установили, что смерть мужчины наступила из-за того, что его задушили.

Следствие рассматривало несколько версий убийства.

«Было проведено большое количество следственных действий и экспертиз, общий объем материалов уголовного дела составил 13 томов», — сообщили в СКР.

В итоге были задержаны четверо жителей области. Организовала убийство, по версии следствия, гражданская супруга Кобера. Мотивом для этого, как сообщали в СКР, стала «личная неприязнь и желание проучить сожителя, а заодно и ограбить его».

«Для этого обвиняемая передала злоумышленникам ключи от квартиры потерпевшего. Им она сообщила, когда в квартире не будет посторонних лиц. При этом условным сигналом к нападению послужила включенная в коридоре лампочка», — сообщили тогда в прокуратуре.

Теперь ее подельникам предъявлено обвинение по статье «Разбой в особо крупном размере». Одному из них — по факту убийства, сопряженного с разбоем, второго обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотических веществ в крупном размере без цели сбыта.

«По окончании процедуры ознакомления с материалами уголовного дела оно будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», — добавили в СКР.

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