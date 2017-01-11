В Новосибирске пенсионерка украла 8 пластиковых окон

60-летняя кладовщица, договорившись с одним из водителей, загрузила и вывезла со склада на станции «Инская» 8 пластиковых окон. В ходе визита транспортных полицейских женщина добровольно указала место хранения оконных конструкций.

«Материальный ущерб предприятию Новосибирской дистанции гражданских сооружений составил 111 000 рублей», — сообщили в пресс-службе.

В отношении сотрудницы РЖД возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Сейчас кладовщица находится под подпиской о невыезде.