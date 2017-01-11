В центре Воронежа рецидивист обокрал офисы под видом покупателя
Мужчина воровал мобильники и компьютерную технику.
Мужчина воровал мобильники и компьютерную технику.
Воронежские полицейские задержали 36-летнего местного жителя по подозрению в кражах из офисов, сообщила
Сотрудники фирм Центрального района написали три заявления в полицию о кражах. Оперативники задержали подозреваемого на Ленинском проспекте. Мужчина признал вину. Ранее он уже был судим за хищение имущества. Полицейские выясняют, был ли горожанин причастен к аналогичным преступлениям.
В отношении воронежца возбудили уголовные дела по ст. 158 УК РФ (кража).