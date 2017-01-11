Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В СМИ появилась новая версия катастрофы Ту-154
Стало известно, как изменится курс доллара в ближайшее время
Наталья Подольская показала идиллию в семье Пресняковых
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Наталья Подольская показала идиллию в семье Пресняковых
В поздних родах обвинили семью
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Маккейн рассказал, когда армия Украины разгромит Россию - СМИ
БТР РФ увидели в Сирии: СМИ раскрыли подробности
Ксения Собчак показала, как выглядит без макияжа
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
В США пообещали ударить санкциями по «самому слабому месту» РФ
Ехидная шутка: РФ ответила на санкции Обамы - СМИ
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
1645-летие Константина Хабенского
14Рождество Христово в городах России
4040 самых красивых снимков 2016 года
6Прощальная речь Барака Обамы
14:10 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В центре Воронежа рецидивист обокрал офисы под видом покупателя

Мужчина воровал мобильники и компьютерную технику.

Воронежские полицейские задержали 36-летнего местного жителя по подозрению в кражах из офисов, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД в среду, 11 января. Мужчина признался правоохранителям, что входил в доверие к работникам фирм, интересуясь их повседневной работой под видом покупателя.

Сотрудники фирм Центрального района написали три заявления в полицию о кражах. Оперативники задержали подозреваемого на Ленинском проспекте. Мужчина признал вину. Ранее он уже был судим за хищение имущества. Полицейские выясняют, был ли горожанин причастен к аналогичным преступлениям.

В отношении воронежца возбудили уголовные дела по ст. 158 УК РФ (кража).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Проектировщики доработают концепцию Детского литературного парка в Воронеже
В Кремле назвали вымыслом сообщения о компромате на Трампа
Обама выступил с прощальной речью
У Улюкаева нашли монеты из драгоценных металлов
В жилой многоэтажке в Саратове взорвался газ
В Ярославской области на один день запретили аборты
Командир батальона «Север» явился в суд по делу Немцова
Жириновский высказался о новогодних шоу: «Противно смотреть»
Спорт
Апокалипсис сегодня: из РФПЛ ушли деньги, и это хорошо "Зенит" покупает Лунёва, "Локо" избавляется от высокооплачиваемых игроков, а два клуба РФПЛ уже хотят в ФНЛ. Что за чертовщина происходит?
Авто
Обновленная Skoda Octavia: онлайн презентация Сегодня в Вене Skoda официально представит обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
Алла Пугачева ответила на призывы улучшить новогодние телешоу СМИ сообщили, что в интернете собирают подписи за то, чтобы запретить певице участвовать в «голубых огоньках»
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Бесплатную приватизацию снова продлят
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком Телеведущая наслаждается всеми прелестями материнства.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь