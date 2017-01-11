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14:09 (мск), источник: НТА-Приволжье

Офисное здание на улице Батумской Нижнего Новгорода эвакуировали из-за обнаруженной сумки с гранатами

Нижний Новгород. 11 января. НТА-Приволжье — Офисное здание на улице Батумской Нижнего Новгорода эвакуировали из-за обнаруженной сумки с гранатами.

Как сообщили информагентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе Приволжского округа войск Росгвардии, гранаты оказались учебными.

По словам собеседника агентства, утром 10 января работники «Ростелекома» сообщили о обнаруженной в шахте лифта сумке с гранатами. В итоге все работники были эвакуированы, а в здание выехала группа вневедомственной охраны Росгвардии.

При проверке выяснилось, что гранаты учебные и не представляют никакой опасности. Сейчас полицейские устанавливают случайно ли сумка оказалось в шахте лифта или кто-то поместил ее туда со злым умыслом.

Как сообщалось ранее, склад боеприпасов обнаружен в квартире жилого дома в Павлове Нижегородской области в ходе полицейской спецоперации.

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