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14:24 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Спасатели назвали вероятные причины пожара на базе отдыха «Немецкая слобода» под Воронежем

ЧП могло случиться из-за курения или замыкания проводки.

Источник: РИА "Воронеж"

Причиной пожара на базе отдыха «Немецкая слобода» в селе Чертовицы Рамонского района могло стать неосторожное курение или короткое замыкание электропроводки, рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» начальник райотдела надзорной деятельности Михаил Коротеев в среду, 11 января. На месте ЧП работают специалисты пожарной лаборатории из Воронежа. Они дадут заключение в течение 30 дней.

«Немецкая слобода» построена на частной земле самовольно, без получения обязательных доку-ментов на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» специалисты райадминистрации. Четыре этажа возвели из газосиликатных блоков, пятый — из дерева.

Мансардный этаж площадью 300 кв. м. загорелся около 5:00 среды, 11 января. До прибытия спасателей местная администрация вывела из здания 25 человек, в том числе 17 отды-хающих, из них 10 детей. По предварительной информации, дети — учащиеся одной из школ Воро-нежской области.

К тушению пожара привлекли 45 спасателей на 14 спецмашинах. Работу осложняло то, что вблизи не нашлось источников воды, а деревянная мансарда горела быстро. К приезду огнеборцев здание горело на площади 150 кв. м. Газодымозащитная служба боролась с огнем изнутри здания, что позволило остановить его распространение на нижние этажи. Тушение происходило и снаружи, с автолестниц. Спасатели потушили «Немецкую слободу» в 8:14. Процесс тушения сняли на видео. По состоянию на 13 часов пожарные вели проливку здания, чтобы ликвидировать все очаги огня.

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