СК: в Беларуси задержали «клофелинщиков», насиловавших женщин

По имеющимся в расположении следствия сведениям, подозреваемые могут быть причастны к серии преступлений, совершенных при схожих обстоятельствах.
«Мужчины средних лет, вдвоем или в одиночку, в ходе переписки с девушками в интернете либо общения на улицах города предлагали продолжить знакомство и угощали различными напитками, в которые заранее было подмешано вещество со снотворным эффектом», — сообщила Sputnik официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова.
По ее словам, после того, как жертвы приходили в бессознательное состояние, мужчины совершали с ними действия сексуального характера и (или) похищали материальные ценности и другое имущество.
Следствие обращается с просьбой к гражданам, которым что-либо известно о подобных преступлениях, совершенных на территории Витебской (в частности в Полоцке и Новополоцке) и Минской областей в период времени с 2008 по 2017 годы, сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 389−50−02, 389−52−95, 8 (0212) 60−86−82, 8 (029) 699−01−49, 8 (029) 711−35−82.