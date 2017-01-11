СК: в Беларуси задержали «клофелинщиков», насиловавших женщин

По имеющимся в расположении следствия сведениям, подозреваемые могут быть причастны к серии преступлений, совершенных при схожих обстоятельствах.

«Мужчины средних лет, вдвоем или в одиночку, в ходе переписки с девушками в интернете либо общения на улицах города предлагали продолжить знакомство и угощали различными напитками, в которые заранее было подмешано вещество со снотворным эффектом», — сообщила Sputnik официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова.

По ее словам, после того, как жертвы приходили в бессознательное состояние, мужчины совершали с ними действия сексуального характера и (или) похищали материальные ценности и другое имущество.