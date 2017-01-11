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14:49 (мск), источник: Новости Перми

В Соликамском районе женщина спасла из горящего дома ребенка

Утром 10 января произошёл пожар в частном доме по улице Мира в селе Жуланово Соликамского района. До приезда пожарных соседка спасла от огня семилетнего мальчика, который был дома один.

Женщина 53 лет выбежала на улицу и услышала крики ребенка. Обойдя вокруг дома, она увидела в небольшом окне мальчика. Сорвав с окна металлическую решетку, она вытащила ребенка на улицу, а после унесла к себе домой дожидаться прибытия скорой помощи. Мальчик был госпитализирован врачами скорой медицинской помощи в городскую больницу, ребенок получил ожог на площади тела 10%.

К моменту прибытия первых пожарных подразделений дом с надворными постройками был охвачен огнём. Площадь пожара составила 64 квадратных метров. Около часа потребовалось на полную ликвидацию пожара.

Выяснилось, что мать мальчика уехала в Соликамск и оставила ребенка одного, сославшись на то, что сын самостоятельный. Он сидел дома и смотрел телевизор.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводов на вводе в дом вследствие перепадов напряжения в сети электроснабжения.

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