В Соликамском районе женщина спасла из горящего дома ребенка

Женщина 53 лет выбежала на улицу и услышала крики ребенка. Обойдя вокруг дома, она увидела в небольшом окне мальчика. Сорвав с окна металлическую решетку, она вытащила ребенка на улицу, а после унесла к себе домой дожидаться прибытия скорой помощи. Мальчик был госпитализирован врачами скорой медицинской помощи в городскую больницу, ребенок получил ожог на площади тела 10%.

К моменту прибытия первых пожарных подразделений дом с надворными постройками был охвачен огнём. Площадь пожара составила 64 квадратных метров. Около часа потребовалось на полную ликвидацию пожара.

Выяснилось, что мать мальчика уехала в Соликамск и оставила ребенка одного, сославшись на то, что сын самостоятельный. Он сидел дома и смотрел телевизор.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводов на вводе в дом вследствие перепадов напряжения в сети электроснабжения.