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14:44 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии пассажиры сгоревшего дотла автобуса в последний момент успели выйти

ProUfu.ru удалось пообщаться с девушкой, пережившей страшный пожар, полностью уничтоживший пассажирский автобус.

«Сегодня утром, в 7:20, я ехала в этом автобусе из села Маячный в Кумертау, на работу, на завод. На подъезде к городу водитель остановился, открыл обе двери и сказал всем быстро выйти. Мы вышли и увидели, как из-под капота повалил дым. Капот загорелся, огонь быстро перекинулся на весь автобус», — рассказала Анастасия, пассажирка автобуса.

Пожар произошел сегодня утром на трассе в Башкирии. По последним данным, в ЧП никто не пострадал.

«В Кумертау загорелся пассажирский автобус, который следовал по маршруту Кумертау — Ермолаево. Как рассказывают очевидцы, инцидент произошел около восьми утра. Всем пассажирам удалось вовремя покинуть салон», — написал в соцсети инспектор Алик Шарафутдинов.

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