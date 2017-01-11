В Башкирии пассажиры сгоревшего дотла автобуса в последний момент успели выйти

«Сегодня утром, в 7:20, я ехала в этом автобусе из села Маячный в Кумертау, на работу, на завод. На подъезде к городу водитель остановился, открыл обе двери и сказал всем быстро выйти. Мы вышли и увидели, как из-под капота повалил дым. Капот загорелся, огонь быстро перекинулся на весь автобус», — рассказала Анастасия, пассажирка автобуса.

Пожар произошел сегодня утром на трассе в Башкирии. По последним данным, в ЧП никто не пострадал.

«В Кумертау загорелся пассажирский автобус, который следовал по маршруту Кумертау — Ермолаево. Как рассказывают очевидцы, инцидент произошел около восьми утра. Всем пассажирам удалось вовремя покинуть салон», — написал в соцсети инспектор Алик Шарафутдинов.