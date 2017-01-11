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16:01 (мск), источник: Коммерсантъ

В Багаевском районе Ростовской области задержаны расхитители энергооборудования

Специалисты департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») при содействии сотрудников УГИБДД России по Ростовской области выявили преступников, совершавших хищение энергооборудования с объектов компании, сообщила пресс-служба МРСК Юга.

9 января 2017 года сотрудники ГИБДД задержали подозрительный легковой автомобиль, в котором нашли медные обмотки силового трансформатора и коммутационные аппараты низковольтного шкафа комплектной трансформаторной подстанции (КТП). Водитель автомобиля и пассажир задержаны.

Специалисты службы безопасности МРСК Юга, объехавшие близлежащие КТП на территории Багаевского, Семикаракорского и Веселовского районов электрических сетей (РЭС), установили энергообъект, с которого оборудование было похищено — трансформатор, состоящей на балансе Багаевского РЭС ПО «Центральные электросети» ростовского филиала. Предварительный ущерб, включающий в себя и работу по восстановлению данной КТП, составляет более 200 тыс. руб.

По данному происшествию в правоохранительные органы направлено заявление о привлечении к ответственности виновных лиц и возмещении ущерба. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных.

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