В Багаевском районе Ростовской области задержаны расхитители энергооборудования

9 января 2017 года сотрудники ГИБДД задержали подозрительный легковой автомобиль, в котором нашли медные обмотки силового трансформатора и коммутационные аппараты низковольтного шкафа комплектной трансформаторной подстанции (КТП). Водитель автомобиля и пассажир задержаны.

Специалисты службы безопасности МРСК Юга, объехавшие близлежащие КТП на территории Багаевского, Семикаракорского и Веселовского районов электрических сетей (РЭС), установили энергообъект, с которого оборудование было похищено — трансформатор, состоящей на балансе Багаевского РЭС ПО «Центральные электросети» ростовского филиала. Предварительный ущерб, включающий в себя и работу по восстановлению данной КТП, составляет более 200 тыс. руб.