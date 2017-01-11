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15:52 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове адвоката заподозрили в мошенничестве на 2 млн рублей

В Ростове-на-Дону адвокат за денежное вознаграждение пообещал подсудимой по уголовному делу помощь в избежании наказания.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

По данным следствия, подозреваемый сообщил жительнице Ростова, которая являлась подсудимой по уголовному делу о том, что может повлиять на решение суда в части назначения ей наказания, не связанного с лишением свободы. За свои услуги он попросил 2 млн рублей. При этом мужчина не имел такой возможности.

«При получении муляжа денег адвокат был задержан сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия», — сообщает пресс- служба СК России.

По факту возбудили дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество).

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