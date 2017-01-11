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15:50 (мск), источник: 365info.kz

Суд отказался прекратить преследование в отношении Габдуллина

Ходатайство защиты Бигельды Габдуллина о прекращении уголовного преследования отклонено.

Источник: 365info.kz

Ранее адвокат главного редактора CentralAsiaMonitor и директора Radiotochka.kz Бигельды Габдуллина обратился с ходатайством о прекращении преследования и освобождении из-под стражи.

Юрист Аманжан Мухамедьяров сообщил, что Габдуллин признал вину, раскаялся и возместил нанесенный ущерб.

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Однако судья Баглан Идрисов в удовлетворении ходатайства отказал, передает «Казинформ».

16 ноября 2016 года Бигельды Габдуллин был арестован.

Он подозревается в информационном давлении на руководителей государственных органов, которое осуществлялось с помощью публикаций в подконтрольных Габдуллину СМИ.

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