Суд отказался прекратить преследование в отношении Габдуллина
Ходатайство защиты Бигельды Габдуллина о прекращении уголовного преследования отклонено.
Ходатайство защиты Бигельды Габдуллина о прекращении уголовного преследования отклонено.
Ранее адвокат главного редактора CentralAsiaMonitor и директора Radiotochka.kz Бигельды Габдуллина обратился с ходатайством о прекращении преследования и освобождении
Юрист Аманжан Мухамедьяров сообщил, что Габдуллин признал вину, раскаялся и возместил нанесенный ущерб.
Однако судья Баглан Идрисов в удовлетворении ходатайства отказал, передает «Казинформ».
16 ноября 2016 года Бигельды Габдуллин был арестован.
Он подозревается в информационном давлении на руководителей государственных органов, которое осуществлялось с помощью публикаций в подконтрольных Габдуллину СМИ.