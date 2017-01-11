В Прикамье выявили 48 организаций, торгующих продукцией типа «Боярышника»

За период с 26 декабря по 10 января специалисты Роспотребнадзора совместно с полицией проверили 533 торговые организации, и в 48 из них выявили спиртсодержащую непищевую продукцию с содержанием этилового спирта более 25 процентов.

Арестовано 1671 единица продукции объемом 179,7 литра, уточнили в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

Среди выявленной спиртсодержащей продукции: «Спирт этиловый 95%», лосьоны «Огуречный», «Медовый», «Ромашка», «Персиковый», «Хлебный», «Розовый», «Лосьон с шалфеем, чередой и мятой», «Троя-септ», «Боярышник», «Асептолин», гигиеническое средство «Душистая вода» и другие. На нарушителей составлено 52 протокола по ст. 14.2 КоАП.

Поверки начались после массового отравления «Боярышником» в Иркутске. По состоянию на 9 января количество жертв достигло 78 человек.