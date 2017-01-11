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15:43 (мск), источник: Вести - Пермь

Следком установит причины смерти подростка в инфекционной больнице

Следственный комитет в Пермском крае начал проверку гибели подростка в краевой инфекционной больнице. Вопросы следователей в том числе вызвали обстоятельства, приведшие к трагедии. Началось все с того, что ребенка поцарапала кошка.

Из Кунгура, где подросток несколько дней провёл в районной больнице, его привезли в детское отделение краевой инфекционной. До того, как впасть в кому, мальчик рассказал, что его поцарапала и укусила за палец кошка, которая жила в соседнем пустом доме, в их селе Бымок.

Галина Батракова, главный внештатный детский инфекционист Министерства здравоохранения Пермского края: «Спасти, наверное, его можно было бы, если бы произошло обращение за медицинской помощью, когда произошёл факт укуса ребёнка кошкой».

Сейчас по факту гибели подростка начал проверку региональный Следственный комитет.

По данным следователей, предварительная причина смерти — энцефалит, но каких-то конкретных утверждений пока нет.

Андрей Олин, помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю: «Сейчас проводится комплексная судебно-медицинская экспертиза для выяснения причин, отчего мальчик погиб, и соответственно будет выясняться, не было ли дефектов оказания медицинской помощи».

Врачи также не утверждают энцефалит это или бешенство, все ждут завершения исследований. Саму кошку исследовать не получилось, по имеющейся информации, она была убита, но труп не обнаружен. Понятно, что кошки или собаки постоянно находятся рядом с нами, и для того, чтобы избежать каких-то серьёзных последствий в дальнейшем, нужно соблюдать некоторые правила. Вот отметины на ноге от собачьего укуса, нашему коллеге Михаилу не повезло — он стал жертвой нападения. Может, собака и была здорова, но к врачу решил обратиться.

Михаил Тиссен: «Прописали серию уколов, достаточно неприятная процедура, но необходимая». Самое верное решение, говорят врачи — неважно кошка, собака, или какой-то грызун вас укусили — надо сразу идти к специалисту.

Владимир Сафронов, врач-травматолог: «Необходимо прийти на приём к травматологу, который назначит курс лечения, он составляет три месяца, девяносто дней, из шести инъекций».

Точно так же животные, которых люди забирают с улицы — не надо надеяться на то, что шампунь и горячая вода преобразят кошку или собаку. Здесь нужна консультация и помощь ветеринара.

Максим Селезнёв, ветеринар: «Выводятся блохи, обрабатывается от глистов животное, и минимум десять дней должны быть карантинными на тему бешенства».

Что касается посёлка Бымок, где всё произошло — там, по информации местных СМИ, карантин будет дольше — 60 дней. В частности на этот срок запрещена продажа и перемещение за пределы посёлка плотоядных животных.

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