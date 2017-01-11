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15:31 (мск), источник: Новости Перми

На трассе «Пермь-Екатеринбург» столкнулись две фуры

10 января примерно в 16:40 на дороге «Пермь-Екатеринбург» произошло столкновение двух большегрузов. Информации о пострадавших нет.

О ДТП сообщили очевидцы в социальных сетях. Согласно записи с видеорегистратора, фура «Красное и Белое» двигалась по своей полосе. Навстречу ей вылетела другая фура. Произошло столкновение.

От удара грузовик «Красное и Белое» развернуло на обе полосы дороги. А виновник аварии съехал на обочину и перевернулся на бок. Состояние здоровья водителей не известно.

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