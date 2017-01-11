В Ростовской области задержан мужчина по подозрению в разбое

«Мужчина, угрожая ножом продавцу магазина, потребовал отдать ему дневную выручку. Увидев происходящее, директор торговой точки выбежала на улицу и стала звать на помощь, после чего подозреваемый скрылся с места происшествия, не успев похитить денежные средства», — говорится в сообщении пресс-службы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье разбой.