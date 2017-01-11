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15:48 (мск), источник: Tengrinews

Пожар произошел в торговом доме в Алматы, эвакуированы 70 человек

Пожар произошел в торговом доме «Жанна», оттуда эвакуировали 70 человек, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетову.

Источник: Tengrinews

О возгорании стало известно 11 января в 16.40. На пульт ДЧС поступило сообщение о задымлении в подвальном помещении отдельно стоящего здания ТД «Жанна» по адресу: Алмалинский район, проспект Абая 117.

«Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова. Первое подразделение прибыло на место вызова в 16.52. В здании наблюдалось сильное задымление. Сотрудники противопожарной службы, используя аппараты на сжатом воздухе для защиты органов дыхания, проверили объект на наличие людей, было эвакуировано 70 человек. Одновременно проводилась разведка на установление очага возгорания», — сообщили в пресс-службе.

Пожар был локализован в 17.05 и ликвидирован в 17.14. «Площадь пожара составила три квадратных метра с загоранием оргтехники в подвальном помещении торгового дома. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара были задействованы 45 человек личного состава, четыре единицы основной и 13 единиц специальной техники ГУ “СП и АСР” ДЧС Алматы», — сообщили в пресс-службе ДЧС.

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