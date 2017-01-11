Пожар произошел в торговом доме в Алматы, эвакуированы 70 человек

О возгорании стало известно 11 января в 16.40. На пульт ДЧС поступило сообщение о задымлении в подвальном помещении отдельно стоящего здания ТД «Жанна» по адресу: Алмалинский район, проспект Абая 117.

«Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова. Первое подразделение прибыло на место вызова в 16.52. В здании наблюдалось сильное задымление. Сотрудники противопожарной службы, используя аппараты на сжатом воздухе для защиты органов дыхания, проверили объект на наличие людей, было эвакуировано 70 человек. Одновременно проводилась разведка на установление очага возгорания», — сообщили в пресс-службе.