В Уфе 16-летний подросток не смог объяснить мотивы своего нападения с ножом на двух сотрудниц магазина

Сообщение о нападении на работников и их госпитализации с ранениями поступило в полицию вечером 10 января. Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка по подозрению в совершении преступления по статье «Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений».

По версии следствия, молодой уфимец, находясь в магазине торговой сети «Монетка», без причин несколько раз ударил ножом ранее ему незнакомую 23-летнюю менеджера, причинив тяжкий вред ее здоровью. Затем несколько ранений получила 59-летний кассир. С ней он также не был знаком. Обе женщины доставлены в больницу. Медики своевременно оказали потерпевшим помощь. Их жизни ничего не угрожает.

Сотрудники Управления Росгвардии по РБ задержали несовершеннолетнего. Выяснилось, что на учете у нарколога и психиатра он не состоит. Объяснить свои действия он не смог. У следователя возникли сомнения в психическом статусе подозреваемого. Готовится постановление о назначении комплексной психолого-психиатрической экспертизы.