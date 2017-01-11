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16:06 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе 16-летний подросток не смог объяснить мотивы своего нападения с ножом на двух сотрудниц магазина

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Орджоникидзевском районе Уфы 16-летний подросток не смог объяснить, почему он несколько раз ударил ножом двух сотрудниц магазина «Монетка».

Сообщение о нападении на работников и их госпитализации с ранениями поступило в полицию вечером 10 января. Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка по подозрению в совершении преступления по статье «Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений».

По версии следствия, молодой уфимец, находясь в магазине торговой сети «Монетка», без причин несколько раз ударил ножом ранее ему незнакомую 23-летнюю менеджера, причинив тяжкий вред ее здоровью. Затем несколько ранений получила 59-летний кассир. С ней он также не был знаком. Обе женщины доставлены в больницу. Медики своевременно оказали потерпевшим помощь. Их жизни ничего не угрожает.

Сотрудники Управления Росгвардии по РБ задержали несовершеннолетнего. Выяснилось, что на учете у нарколога и психиатра он не состоит. Объяснить свои действия он не смог. У следователя возникли сомнения в психическом статусе подозреваемого. Готовится постановление о назначении комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления. Следователи готовят постановление об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Назначен ряд криминалистических экспертных исследований. Расследование уголовного дела продолжается, прокомментировали в пресс-службе следственного управления СКР РФ по РБ.

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