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15:43 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде задержали мужчину за ограбление магазина

Злоумышленник похитил продукты питания из торговой точки в Ленинском районе.

Житель Ленинского района задержан за ограбление магазина в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области. Преступление было совершено в конце октября 2016 года, но поймали подозреваемого лишь сейчас. Злоумышленник пришел в торговую точку на улице Комарова и похитил продукты питания, после чего скрылся.

Сотрудники обратились в полицию, и спустя некоторое время подозреваемого задержали. Им оказался неработающий местный житель. По статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж» возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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