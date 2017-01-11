В Нижнем Новгороде задержали мужчину за ограбление магазина

Житель Ленинского района задержан за ограбление магазина в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области. Преступление было совершено в конце октября 2016 года, но поймали подозреваемого лишь сейчас. Злоумышленник пришел в торговую точку на улице Комарова и похитил продукты питания, после чего скрылся.

Сотрудники обратились в полицию, и спустя некоторое время подозреваемого задержали. Им оказался неработающий местный житель. По статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж» возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.