Крупная партия наркотика изъята у рецидивиста в Нижнем Новгороде

Крупная партия наркотика изъята у рецидивиста на улице Козицкого в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков остановили у одного из домов мужчину, у которого при обыске было обнаружено наркотическое вещество массой 10,03 грамма.

По ч. 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» возбуждено уголовное дело. Подозреваемым оказался ранее судимым за совершение аналогичного преступления нижегородец.