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15:44 (мск), источник: Sputniknews.kz

Мужчина скончался в ЦОНе в пригороде Алматы

АСТАНА, 11 янв — Sputnik. В Центре обслуживания населения в пригороде Алматы скоропостижно скончался 59-летний посетитель.

Источник: Sputniknews.kz

Со слов очевидцев мужчина умер 11 января в ЦОНе поселка Отеген батыра Илийского района Алматинской области. Он занял очередь за оформлением документов, а затем ему внезапно стало плохо. К месту происшествия была вызвана бригада скорой помощи, констатировавшая смерть человека.

В ДВД Алматинской области подтвердили факт скоропостижной смерти, сообщив, что обстоятельства трагедии выясняются.

В последнюю неделю Центры обслуживания населения переполнены из-за вступления в силу законодательных поправок об обязательной временной регистрации граждан, не проживающих по месту постоянной регистрации. Эта норма вызвала ажиотаж в обществе и столпотворения в ЦОНах.

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