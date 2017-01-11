Мужчина скончался в ЦОНе в пригороде Алматы

Со слов очевидцев мужчина умер 11 января в ЦОНе поселка Отеген батыра Илийского района Алматинской области. Он занял очередь за оформлением документов, а затем ему внезапно стало плохо. К месту происшествия была вызвана бригада скорой помощи, констатировавшая смерть человека.

В ДВД Алматинской области подтвердили факт скоропостижной смерти, сообщив, что обстоятельства трагедии выясняются.