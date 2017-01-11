В Татарстане перевернулся большегруз с опаснейшими химикатами

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). В понедельник, 9 января, в 05.19 на единый номер вызова экстренных служб 112 в Елабужском районе поступила информация о том, что перевернулся большегруз «Скания» около села Бехтерево на 1024-м километре автотрассы М7, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сотрудники оперативной группы пожарно-спасательной части № 75 Федеральной противопожарной службы по РТ на месте происшествия выяснили, что в перевернувшейся фуре в бочках находится очень опасный груз — химреактив гидроксиламин, который имеет третий класс опасности. К счастью все 208 бочек остались целыми и невредимыми. Для разгрузки бочек требовалась спецтехника. Ее на место происшествия направил собственник груза.

Манипулятор для разгрузки приехал на следующий день — 10 января — в одиннадцатом часу утра. За три с половиной часа опасный груз переместили из полуприцепа большегруза на обочину в деревянные поддоны. Затем к шести часам вечера «Сканию» АМ 2714−7 вытащили из кювета и поставили на колеса на дороге.

Большегруз был в неисправном состоянии, собственник груза стал искать другую фуру, а место с опасным грузом взял под охрану экипаж ГИБДД МВД по РТ. На место также прибыли сотрудники таможенной службы, так как груз следовал из Польши в Сибирь.

На третий день — 11 января — прибыл новый грузовик и началась погрузка бочек с опаснейшим химреактивом, которой при попадании на кожу вызывает экземы и нагноения.