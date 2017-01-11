Воронежский полицейский избежал ответственности за стрельбу в фанатов «Динамо»
СК отказался возбуждать дело
СК отказался возбуждать дело
Следователи отказались от возбуждения дела в отношении полицейского Сергея Виноградова. Болельщики московского «Динамо» обвинили представителя МВД в стрельбе. Следователи не нашли в действиях полицейского состава преступления, сообщила
Клуб болельщиков «Динамо» обратился в прокуратуру и следственный комитет после драки столичных и воронежских фанатов, которая случилась перед гостевым матчем с «Факелом».
— По сообщению о совершении неправомерных действиях со стороны сотрудника полиции проведена процессуальная проверка, по результатам которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления, — сообщили в
По версии московских болельщиков, полицейский в штатском открыл стрельбу,
Контекст
Массовые драки с участием динамовских болельщиков произошли в Воронеже перед игрой 15 октября и на самом матче «Факела» и «Динамо». Суд арестовал четверых участников беспорядков, еще трое получили штрафы по 3 тыс. рублей.