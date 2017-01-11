Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Известная белорусская модель найдена мёртвой
Реакция Кремля на отмену виз Белоруссией для граждан 80 стран
Кризис трех лет: что это такое и как его пережить
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Кризис трех лет: что это такое и как его пережить
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком
Депутатов Госдумы обвинили в неуплате счетов ЖКХ
Бесплатную приватизацию снова продлят
СМИ: Елена Ваенга находится в тяжёлом состоянии
СМИ о политике Путина: РФ беднее, чем 3 года назад
В моду вошли обесцвеченные брови (фото)
Кейт Миддлтон вошла в список самых стильных женщин мира
"Просто взяла его с вешалки": Захарова показала элегантное платье
"Это просто уже стыдно!": Фадеев о новогодних шоу
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
9Стрельба в стамбульском клубе
4040 самых красивых снимков 2016 года
6Прощальная речь Барака Обамы
15Второй зимний Московский Велопарад
16:22 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский полицейский избежал ответственности за стрельбу в фанатов «Динамо»

СК отказался возбуждать дело из-за отсутствия состава преступления.

Следователи отказались от возбуждения дела в отношении полицейского Сергея Виноградова. Болельщики московского «Динамо» обвинили представителя МВД в стрельбе. Следователи не нашли в действиях полицейского состава преступления, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Клуб болельщиков «Динамо» обратился в прокуратуру и следственный комитет после драки столичных и воронежских фанатов, которая случилась перед гостевым матчем с «Факелом».

— По сообщению о совершении неправомерных действиях со стороны сотрудника полиции проведена процессуальная проверка, по результатам которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления, — сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По версии московских болельщиков, полицейский в штатском открыл стрельбу, из-за чего якобы пострадали три человека. Сам Сергей Виноградов ранее заявил, что выстрелил в воздух из травматического пистолета после того, как его и других прохожих начали избивать фанаты «Динамо».

Контекст

Массовые драки с участием динамовских болельщиков произошли в Воронеже перед игрой 15 октября и на самом матче «Факела» и «Динамо». Суд арестовал четверых участников беспорядков, еще трое получили штрафы по 3 тыс. рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Воронежский полицейский избежал ответственности за стрельбу в фанатов «Динамо»
В Кремле назвали вымыслом сообщения о компромате на Трампа
Крым получил 20 млн кубометров газа
У Улюкаева нашли монеты из драгоценных металлов
Путин поручил поддержать пострадавших при взрыве в Саратове
Госдума одобрила декриминализацию побоев в семье
Командир батальона «Север» явился в суд по делу Немцова
Жириновский высказался о новогодних шоу: «Противно смотреть»
Спорт
Поднятая целина. Кто выиграет от расширения ЧМ до 48 участников 10 января ФИФА утвердила увеличение числа команд-участниц ЧМ до 48-ми начиная с 2026 года
Авто
Обновленная Skoda Octavia: онлайн презентация Сегодня в Вене Skoda официально представит обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
Константину Хабенскому — 45: лучшие фильмы с любимым актером Один из самых талантливых и при этом востребованных актеров своего поколения Константин Хабенский отмечает 45-летие. В честь этой даты вспоминаем его самые яркие и полюбившиеся зрителям роли в кино
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В регионах РФ увеличили взносы на капремонт
Электрички в Пулково запустят в ближайшие годы
Депутатов Госдумы обвинили в неуплате счетов по ЖКХ
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
В Ярославской области на один день запретили аборты Акцию проводит РПЦ.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь