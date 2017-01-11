Стали известны подробности смерти посетителя ЦОНа в Алматинской области

Как выяснилось, 59-летний мужчина был инвалидом III группы. Он приехал с сыном в ЦОН утром из поселка Бурундай, где постоянно проживал с 2008 года.

Как сообщили в Управлении здравоохранения Алматинской области, инвалидность была ему присвоена ввиду ампутации ноги. Мужчина передвигался с помощью протеза.

По данным Управления здравоохранения, незадолго до инцидента мужчина почувствовал недомогание. Сын вывел его на улицу подышать свежим воздухом. Он тут же вызвал бригаду скорой помощи. Ранее факт смерти посетителя ЦОНа подтвердили в полиции.

По данным ДВД, инцидент произошел сегодня в послеобеденное время. По данным полиции, мужчина скончался на улице, после того как вышел из ЦОНа и сел в машину. Сообщалось, что все обстоятельства происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.