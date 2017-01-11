Полиция ликвидировала в Челябинске нарколабораторию и притон

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков нашли у местного жителя в одном из домов по Комсомольскому проспекту около 8 граммов наркотического средства мефедрон.

В ходе дальнейших разбирательств выяснилось, что наркотик был приобретен у другого мужчины, который впоследствии был задержан за сбыт и хранение аналогичного наркотического средства по месту проживания в переулке Артиллерийском.

Позднее полицейские задержали еще одного покупателя, которому он сбыл мефедрон массой менее грамма. Установлено, что наркодилер приобретал товар у своего знакомого, занимающегося его производством.

Производитель также был задержан, а по адресам его проживания по улицам Краснознаменная и Коммунаров нашли и изъяли свыше двух граммов мефедрона, а также предметы, используемые для его производства. Возбуждены уголовные дела по по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ), п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка указанных средств).

Кроме того, полицейские установили, что по переулку Артиллерийскому был организован наркопритон. По данному факту также завели дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).